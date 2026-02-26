Ряд японских автопроизводителей полностью удовлетворил требования профсоюзов о повышении зарплат

Новости

Токио, 26 февраля 2026 года (Jiji Press) — Ряд японских автопроизводителей в ходе весенних трудовых переговоров «сюнто» 2026 года полностью удовлетворил требования профсоюзов о повышении ежемесячной заработной платы и годовых премий.

Mazda Motor Corp. 25 февраля уведомила профсоюз о решении повысить выплаты в общей сложности на 19 000 йен в месяц за счёт увеличения базовых ставок и регулярного повышения по шкале оплаты труда. Mitsubishi Motors Corp. в тот же день согласилась повысить ежемесячную зарплату на 18 000 йен. Yamaha Motor Co., крупный производитель мотоциклов, также 25 февраля приняла требование профсоюза о повышении месячного оклада на 19 400 йен.

Единовременные выплаты также были согласованы в полном объёме: Mazda — в размере 5,1 месячного оклада, Mitsubishi Motors — 5,0 месячного оклада, Yamaha Motor — 5,3 месячного оклада, как того требовали профсоюзы.

Ответы были даны до 18 марта — дня «концентрированных ответов», не дожидаясь которого компании пошли на соглашение на раннем этапе переговоров. Для профсоюзов это стало благоприятным началом переговоров. Руководство компаний, несмотря на сложную деловую среду, обусловленную в том числе американскими тарифными мерами, стремится сохранить тенденцию к повышению заработной платы, соглашаясь с требованиями уже на ранней стадии переговоров.

Mazda дала полный ответ на требования профсоюза пятый год подряд, а сумма повышения стала крупнейшей с момента введения действующей кадровой системы в 2003 году. На фоне давления американских тарифов компания зафиксировала чистый убыток в консолидированной отчётности за период с апреля по декабрь 2025 года.

Главный директор по персоналу Mazda Такэути Томико признала, что рост расходов на оплату труда в результате полного удовлетворения требований является серьёзной нагрузкой, однако заявила: «Необходимо продемонстрировать решимость смотреть в будущее и доверие к сотрудникам».

