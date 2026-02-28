Японская группа впервые в мире создала тестикулярный органоид мыши

Новости

Токио, 27 февраля 2026 года (Jiji Press) — Японская группа исследователей впервые в мире создала в лабораторных условиях миниатюрную тестикулярную ткань — так называемый тестикулярный органоид — из ES-клеток мыши.

Результаты работы группы под руководством профессора Университета Осаки Хаяси Кацухико, доцента Ёсино Такаси, а также специального профессора Йокогамского городского университета Огава Такэхико опубликованы в американском научном журнале Science 27 февраля 2026 года.

В 2021 году Хаяси и Ёсино, работавшие тогда в Университете Кюсю, также первыми в мире создали яичниковый органоид из ES-клеток мыши.

По словам исследователей, если в будущем удастся создать тестикулярные органоиды из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток) человека, это может способствовать выявлению причин мужского бесплодия и поддержке функций яичек. Вместе с тем, разработка технологии, позволяющей получать сперматозоиды в тестикулярных органоидах человека и обеспечить рождение ребёнка с помощью экстракорпорального оплодотворения, займёт более десяти лет.

ES-клетки получают путём культивирования клеток внутренней клеточной массы эмбриона. Подобно iPS-клеткам, создаваемым путём введения определённых генов в клетки кожи и другие соматические клетки, ES-клетки обладают способностью превращаться в различные типы тканей организма.

