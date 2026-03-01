Такаити: «Япония готова к любым рискам» — усилена защита граждан после ударов по Ирану

Новости

Токио, 28 февраля (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Такаити Санаэ 28 февраля заявила, что после нанесения военных ударов по Ирану вооружёнными силами США и Израиля японское правительство «подготовится к любым рискам и примет все необходимые меры». Об этом она написала в своём аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Выразив обеспокоенность возможным дальнейшим ухудшением ситуации на Ближнем Востоке и её затяжным характером, правительство намерено действовать в координации с заинтересованными странами с целью минимизации последствий для экономики и безопасности Японии.

Вечером 28 февраля в резиденции премьер-министра состоялось заседание Совета национальной безопасности (СНБ) с участием Такаити Санаэ, министра иностранных дел Могэ Тосимицу, министра обороны Коидзуми Синдзиро и других должностных лиц. На основе докладов о текущей обстановке обсуждались дальнейшие меры реагирования. В качестве первоочередной задачи правительство сосредоточит усилия на защите японских граждан, находящихся на Ближнем Востоке.

Ранее в тот же день Такаити Санаэ сообщила журналистам в резиденции премьер-министра, что поручила профильным ведомствам усилить сбор информации. Она также распорядилась подтвердить местонахождение и обеспечить безопасность японских граждан не только в Иране и Израиле, но и в соседних странах, включая Бахрейн, Катар и Объединённые Арабские Эмираты, а также оценить состояние морских и воздушных маршрутов в качестве возможных путей эвакуации.

Премьер-министр также поручила провести анализ ожидаемых экономических последствий. При этом она воздержалась от оценки самих ударов США и Израиля.

После получения первых сообщений об ударах в кризисном центре при резиденции премьер-министра был создан информационный координационный центр. По данным Министерства иностранных дел Японии, в Иране проживает около 200 японских граждан; на данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

28 февраля МИД Японии призвал граждан, находящихся в регионе, в том числе в соседних странах, не приближаться к американским военным базам и заблаговременно рассмотреть возможность выезда в связи с возможной отменой коммерческих авиарейсов.

Япония более чем на 90 процентов зависит от импорта нефти с Ближнего Востока, и безопасность морских торговых путей имеет для неё жизненно важное значение. Усиление нестабильности в регионе может привести к относительному снижению вовлечённости США в обеспечение безопасности в Восточной Азии.

Япония традиционно поддерживала самостоятельные дружественные отношения с Ираном. В условиях кризиса страна оказывается в сложном положении между Тегераном и своим единственным союзником — Соединёнными Штатами, что затрудняет формирование официальной позиции по поводу ударов.

В июне 2025 года, когда США нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана, тогдашний премьер-министр Исиба Сигэру воздержался от оценки, проявив максимальную сдержанность в отношениях с администрацией Трампа. Такаити Санаэ планирует провести переговоры с американской стороной 19 марта. На фоне подрыва принципа «верховенства права» вследствие российского вторжения в Украину её реакция также находится в центре внимания.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]