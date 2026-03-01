Министры иностранных дел «Большой семёрки» подтвердили сотрудничество по ситуации в Иране

Новости

Вашингтон, 28 февраля 2026 года (Jiji Press) — Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» (G7) провели 28 февраля телефонную конференцию по ситуации вокруг Ирана и подтвердили намерение продолжать координацию действий. В ней приняли участие, в частности, государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу.

Как предполагается, американская сторона разъяснила участникам военные операции США и Израиля против Ирана.

Согласно сообщению Министерства иностранных дел Японии, Мотэги изложил позицию Токио о недопустимости ядерного развития Ирана и подчеркнул, что Япония «неизменно поддерживала» усилия США по дипломатическому урегулированию ядерной проблемы. Вместе с тем в сообщении не говорится о позиции японского правительства в отношении этих военных операций.



