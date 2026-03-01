Япония подчёркивает недопустимость ядерного оружия у Ирана

Новости

Токио, 1 марта 2026 года (Jiji Press) – Правительство Японии заявило о своей позиции: «ядерное оружие у Ирана недопустимо ни при каких обстоятельствах», тем самым продемонстрировав определённое понимание военных действий США и Израиля против Ирана. Такая позиция обусловлена стремлением сохранить международный режим ядерного нераспространения.

Генеральный секретарь Кабинета министров Кихара Минору на пресс-конференции в ночь на 1 марта отметил, что переговоры между США и Ираном по ядерной проблематике «крайне важны для урегулирования иранского ядерного вопроса, и наша страна последовательно поддерживала эти переговоры». Подчеркнув значимость режима нераспространения, он призвал: «Иран должен прекратить разработку ядерного оружия и дестабилизирующие действия в регионе».

Одновременно Кихара обозначил принципиальную позицию Японии: «Наша страна неизменно придерживается таких ценностей и принципов, как свобода, демократия и верховенство права». Каких-либо оценок действий США и других стран он избегал.

Незадолго до пресс-конференции правительство провело заседание Совета национальной безопасности (СНБ) в резиденции премьер-министра с участием главы правительства Такаити Санаэ. На нём было согласовано, в частности, проведение сбора информации в координации со странами-партнёрами. Заседание продолжалось беспрецедентно долго – более часа.

Япония зависит от Ближнего Востока более чем на 90% в плане импорта нефти и исторически придерживалась курса на поддержание добрых отношений со странами-производителями, включая Иран, с которым на протяжении многих лет выстраивались особые дружественные связи. В то же время США остаются единственным союзником Японии, а влияние нынешних ударов велико как в экономическом, так и в сфере безопасности.

Кихара особо подчеркнул, что «мир и стабильность на Ближнем Востоке имеют для нашей страны исключительно важное значение», и заявил о намерении обеспечить энергетическую безопасность. «Мы приложим все необходимые дипломатические усилия совместно с международным сообществом ради скорейшей нормализации обстановки», – сказал он, добавив: «Информация о непосредственном влиянии на спрос и предложение нефти в настоящее время не поступала».

В связи с обострением ситуации Кихара заявил о принятии всех мер для обеспечения безопасности японских граждан на Ближнем Востоке и сообщил, что ведётся мониторинг возможностей эвакуации морским и воздушным путём.

Министр обороны Коидзуми Синдзиро, в свою очередь, сообщил журналистам: «Силы самообороны находятся в постоянной готовности к оперативной и точной эвакуации японских граждан».







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]