Усиление охраны объектов, связанных с США и Израилем, в Японии

Токио, 2 марта 2026 года (Jiji Press) — После масштабных военных ударов США и Израиля по Ирану Национальное полицейское агентство Японии 1 марта направило служебное уведомление всем префектуральным полицейским управлениям страны с требованием усилить охрану объектов, связанных с США и Израилем.

Уведомление предписывает обеспечить строгие меры безопасности в отношении посольства США в Токио, американских консульств и военных баз по всей Японии, а также объектов, связанных с Израилем и еврейскими общинами. Кроме того, предписано усилить патрулирование вблизи объектов, связанных с Ираном и исламскими общинами.
С учётом того, что Иран дал понять о возможности ответных действий, полицейские управления усилят режим безопасности, увеличив число задействованных сотрудников и приняв дополнительные меры. Параллельно ведётся работа по предотвращению возможных инцидентов во время протестных акций, а также по сбору оперативной информации.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

