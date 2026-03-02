Кихара: «Немедленного влияния на снабжение нефтью нет» — на фоне ситуации в Ормузском проливе
Токио, 2 марта 2026 года (Jiji Press) – Главный секретарь кабинета министров Кихара Минору на пресс-конференции 2 марта сообщил, что в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке часть нефтяных танкеров, следовавших в Японию, приостановила проход через Ормузский пролив и ожидает в Персидском заливе. Вместе с тем он заявил: «Мы не получали сообщений о каком-либо немедленном влиянии на нефтеснабжение нашей страны», — и отметил, что на данный момент правительство не планирует вскрывать государственные нефтяные резервы.
Кихара также сообщил, что совокупные запасы нефти и нефтепродуктов составляют 254 дня потребления: государственные резервы рассчитаны на 146 дней, запасы частного сектора — на 101 день, совместные резервы нефтедобывающих стран — на 7 дней. Кроме того, по его словам, электроэнергетические и газовые компании располагают запасами сжиженного природного газа, эквивалентными примерно трём неделям национального потребления.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
нефть США Иран Jiji Press Израиль СПГ Ближний восток Ормузский пролив Персидский залив