Япония эвакуировала пятерых японских граждан из Израиля в Иорданию

Токио, 2 марта (Jiji Press). Правительство Японии сообщило, что эвакуировало пятерых граждан Японии из Израиля в Иорданию после последнего американо-израильского нападения на Иран.

По данным Министерства иностранных дел Японии, в Израиле находится около 1000 японских граждан. Из них пятеро покинули столицу Израиля Тель-Авив на автобусе, направлявшемся в Амман, столицу Иордании. Ранее эвакуация японских граждан проводилась в июне прошлого года во время столкновения между Ираном и Израилем.

Правительство Японии готовится оказать помощь своим гражданам, желающим покинуть Иран.

Министр иностранных дел Мотэги Тосимицу заявил на заседании парламента, что Токио поддерживает контакт почти со всеми из примерно 200 граждан Японии, находящихся в настоящее время в Иране.

«Мы не получали никакой информации о том, что им был причинён какой-либо вред», – добавил он.

