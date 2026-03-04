Найдены два неопубликованных произведения лауреата Нобелевской премии Оэ Кэндзабуро

Новости

Токио, 3 марта (издательство Jiji Press). Найдены рукописные варианты двух неопубликованных рассказов японского писателя Оэ Кэндзабуро (1935–2023), лауреата Нобелевской премии. Они были написаны примерно в 1957 году, когда он дебютировал в литературе.

Одно из двух произведений, озаглавленное «Путешествие из темной комнаты» (Курай хэя кара-но рёко), считается старейшим из сохранившихся произведений Оэ, сообщила библиотека имени Оэ Кэндзабуро Токийского университета.

Поступив в Токийский университет в 1954 году, Оэ дебютировал в литературе в июле 1957 года, ещё будучи студентом, с рассказами «Расточительны мертвецы» и «Чужие ноги», опубликованными в литературных журналах.

Согласно информации библиотеки, рукописи хранились у владельца дома, в котором Оэ жил во время учёбы в университете. В ноябре член семьи умершего домовладельца связался с библиотекой, и она подтвердила подлинность рукописей.

«Путешествие из темной комнаты» состоит из 82 страниц рукописи, каждая из которых содержит 400 символов, при этом некоторые страницы отсутствуют. Эта история, написанная от первого лица, состоит из трёх частей и содержит сильный романтический элемент, описывая путешествие рассказчика в поисках спасения вместе с его ученицей.

