Такаити отрицает причастность к криптовалюте «Sanae Token»

Политика Общество

Токио, 3 марта 2026 года (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила, что не имеет никакого отношения к криптовалюте под названием «Sanae Token», которой сейчас торгуют. «Похоже, из-за названия возникли разные недоразумения», — написала она 2 марта в своём официальном аккаунте в X (бывший Twitter). — «Я об этом токене ровным счётом ничего не знаю, и мой офис также не был проинформирован». «Мы никогда не давали никакого одобрения», — добавила премьер-министр, призвав граждан проявлять осторожность.

衆院予算委員会に臨む高市早苗首相（中央）＝２日午前、国会内

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]　

Такаити Санаэ Jiji Press Криптовалюта