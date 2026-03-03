Такаити отрицает причастность к криптовалюте «Sanae Token»

Новости

Токио, 3 марта 2026 года (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила, что не имеет никакого отношения к криптовалюте под названием «Sanae Token», которой сейчас торгуют. «Похоже, из-за названия возникли разные недоразумения», — написала она 2 марта в своём официальном аккаунте в X (бывший Twitter). — «Я об этом токене ровным счётом ничего не знаю, и мой офис также не был проинформирован». «Мы никогда не давали никакого одобрения», — добавила премьер-министр, призвав граждан проявлять осторожность.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]