Япония может подготовить дополнительный бюджет на случай затяжного конфликта вокруг Ирана

Новости

Токио, 3 марта 2026 года (Jiji Press) — Правительство Японии может составить дополнительный бюджет на 2026 финансовый год, если вооружённый конфликт с участием США, Израиля и Ирана примет затяжной характер, заявила премьер-министр Такаити Санаэ.

«Если ситуация затянется, вероятность этого не равна нулю», — сказала Такаити на заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента, посвящённом обсуждению проекта государственного бюджета на 2026 финансовый год. Это стало третьим днём основных слушаний по бюджету с участием премьер-министра и всех членов кабинета.

Говоря о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на тарифы на электроэнергию и газ, премьер отметила, что немедленного роста цен не ожидается, а вопрос о продлении субсидий, действующих в отношении счетов за январь–март, пока не стоит на повестке дня. Касаясь импорта сжиженного природного газа, транспортируемого через Ормузский пролив, она пояснила, что он составляет около 6% от общего объёма импорта СПГ Японией, и добавила, что в случае возникновения перебоев в стабильных поставках Япония примет меры по обеспечению альтернативных источников — из других стран-экспортёров или со спотового рынка.

Такаити также выразила готовность обсудить иранскую проблему с президентом США Дональдом Трампом на японско-американском саммите, запланированном на 19 марта. Ответ был дан на вопросы депутатов Отиаи Такаюки и Хамати Масакадзу из Центристского реформаторского альянса.

Кроме того, премьер-министр прокомментировала планируемый до конца года пересмотр трёх основополагающих документов в области безопасности. «Мы должны защищать свою страну собственными силами. Ни одна страна не поможет тому, кто не готов на это. Мы обязаны ускоренными темпами — быстрее, чем прежде — продвигать коренное укрепление оборонного потенциала», — заявила она. Слова были адресованы депутату от Либерально-демократической партии Хонда Таро.

Отвечая на вопрос депутата Нисимура Тинами, Такаити сообщила, что по итогам проводимого в настоящее время расследования пожара в сауне в токийском районе Акасака, произошедшего в декабре прошлого года и унёсшего жизни супружеской пары, «соответствующим министерствам будут даны необходимые указания».







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]