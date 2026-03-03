Япония рассматривает удалённый тихоокеанский остров как возможное место окончательного захоронения ядерных отходов　

Новости

Токио, 3 марта 2026 года (Jiji Press) — Министр экономики, торговли и промышленности Японии Акадзава Рёсэй заявил, что правительство обратится к деревне Огасавара (Токио) с просьбой начать первый этап исследования на удалённом тихоокеанском острове Минамитори-сима, входящем в состав муниципалитета Огасавара, в рамках отбора площадки для окончательного захоронения высокоактивных радиоактивных отходов атомных электростанций.

Изучение литературы и данных представляет собой первый из трёх этапов отбора площадки. На этом этапе анализируются существующие материалы и геологические данные для оценки пригодности района. Подобные исследования уже проводились в посёлке Суттсу и деревне Камоэнай (префектура Хоккайдо), а также в посёлке Гэнкай (префектура Сага). В случае начала работ Минамитори-сима станет четвёртым подобным случаем в стране.

Во второй половине дня представитель министерства планирует посетить администрацию деревни Огасавара на острове Тити-дзима и передать официальное обращение главе муниципалитета Сибуя Масааки.

«Согласно “карте научных характеристик”, остров относится к районам с благоприятными условиями», — заявил Акадзава. Министр также сообщил о намерении в ближайшее время провести разъяснительные встречи с жителями.













[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]