23 японских гражданина на судах в Персидском заливе　

Токио, 3 марта 2026 года (Jiji Press) — Министр земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Канэко Ясуси сообщил на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров, что на четырёх судах, ожидающих в Персидском заливе в связи с фактическим закрытием Ормузского пролива после ударов США и Израиля по Ирану, находятся 23 гражданина Японии. По его словам, безопасность всех подтверждена.

По состоянию на 3 марта в заливе находятся в общей сложности 42 судна, связанные с Японией, включая четыре с японскими гражданами на борту. Сообщений о повреждениях не поступало.

Персидский залив расположен между Ираном и Аравийским полуостровом; единственный выход в Индийский океан — через Ормузский пролив. Крупнейшие японские судоходные компании — Nippon Yusen K.K., Mitsui O.S.K. Lines Ltd. и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. — приостановили проход через пролив после ударов США и Израиля по Ирану. Операторы распорядились судам, находящимся в заливе, ожидать в безопасных акваториях.

Затяжное закрытие Ормузского пролива нанесёт серьёзный удар по энергоснабжению Японии. Генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору на пресс-конференции 3 марта заявил: «Мир и стабильность на Ближнем Востоке, включая энергетическую безопасность, имеют для нашей страны исключительно важное значение. Мы предпримем все необходимые дипломатические усилия для скорейшей деэскалации ситуации».















