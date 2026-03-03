Регулирование сделок с землёй для иностранцев: правительство созывает экспертную комиссию

Новости

Токио, 3 марта 2026 года (Jiji Press) — Правительство Японии 3 марта объявило, что 4 марта проведёт первое заседание экспертной комиссии, которая рассмотрит подходы к регулированию приобретения земли иностранцами.

Комиссия займётся уточнением реальной картины земельных сделок с участием иностранцев, вызывающих обеспокоенность из-за непрозрачности целей, а также изучит зарубежный опыт. Правительство намерено к этому лету сформировать основу соответствующих правил.

В состав комиссии вошли Китамура Сигэру — бывший руководитель Секретариата национальной безопасности, Куроэ Тэцуро — бывший административный заместитель министра обороны, а также Морита Акира — почётный профессор Токийского университета.



