Регулирование сделок с землёй для иностранцев: правительство созывает экспертную комиссию
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 3 марта 2026 года (Jiji Press) — Правительство Японии 3 марта объявило, что 4 марта проведёт первое заседание экспертной комиссии, которая рассмотрит подходы к регулированию приобретения земли иностранцами.
Комиссия займётся уточнением реальной картины земельных сделок с участием иностранцев, вызывающих обеспокоенность из-за непрозрачности целей, а также изучит зарубежный опыт. Правительство намерено к этому лету сформировать основу соответствующих правил.
В состав комиссии вошли Китамура Сигэру — бывший руководитель Секретариата национальной безопасности, Куроэ Тэцуро — бывший административный заместитель министра обороны, а также Морита Акира — почётный профессор Токийского университета.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Jiji Press национальная безопасность иностранные инвестиции земельное законодательство