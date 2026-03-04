Япония будет определять применение права на коллективную самооборону в каждом конкретном случае　

Новости

Токио, 4 марта 2026 года (Jiji Press) — Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кихара Минору на пресс-конференции 3 марта уклонился от прямого ответа на вопрос о том, можно ли считать блокаду Ормузского пролива в результате ракетных ударов со стороны Ирана или других стран «ситуацией, угрожающей существованию государства», при которой Япония вправе реализовать право на коллективную самооборону.

«Правительство будет принимать решение, исходя из конкретных обстоятельств каждого случая и на основе всей имеющейся информации», — заявил Кихара.

На предыдущей пресс-конференции 2 марта, отвечая на вопрос о том, может ли блокада пролива — главной артерии транспортировки нефти — рассматриваться как «ситуация, угрожающая существованию государства», либо как «ситуация, оказывающая значительное влияние на мир и безопасность», генеральный секретарь кабинета министров заявил, что «правительство не пришло к выводу о том, подпадает ли текущая ситуация под эти категории».

Ранее правительство также упоминало проведение противоминных операций в Ормузском проливе как один из возможных примеров реализации права на коллективную самооборону.







