Япония и Оман договорились о сотрудничестве по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе

Токио, 4 марта (Jiji Press) — Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу провёл телефонный разговор с оманским коллегой Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди и обратился с просьбой об укреплении сотрудничества в целях обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, расположенном к северу от Омана, а также безопасности японских граждан, находящихся на Ближнем Востоке. Аль-Бусаиди ответил, что намерен «взаимодействовать с Японией» в интересах стабилизации обстановки в регионе.

Мотэги высоко оценил роль Омана в посредничестве на переговорах между США и Ираном, состоявшихся до американо-израильского удара по Ирану. Он также пояснил, что Япония настойчиво призывает Иран прекратить разработку ядерного оружия и атаки на соседние государства и перейти к дипломатическому урегулированию. Аль-Бусаиди, в свою очередь, подчеркнул важность решения проблем посредством диалога.

衆院予算委員会で答弁する茂木敏充外相＝３日午後、国会内

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

США Иран Jiji Press Израиль Ближний восток Оман энергетическая безопасность Ормузский пролив