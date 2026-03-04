Япония и Оман договорились о сотрудничестве по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе

Новости

Токио, 4 марта (Jiji Press) — Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу провёл телефонный разговор с оманским коллегой Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди и обратился с просьбой об укреплении сотрудничества в целях обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, расположенном к северу от Омана, а также безопасности японских граждан, находящихся на Ближнем Востоке. Аль-Бусаиди ответил, что намерен «взаимодействовать с Японией» в интересах стабилизации обстановки в регионе.

Мотэги высоко оценил роль Омана в посредничестве на переговорах между США и Ираном, состоявшихся до американо-израильского удара по Ирану. Он также пояснил, что Япония настойчиво призывает Иран прекратить разработку ядерного оружия и атаки на соседние государства и перейти к дипломатическому урегулированию. Аль-Бусаиди, в свою очередь, подчеркнул важность решения проблем посредством диалога.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]