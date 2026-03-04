Двое граждан Японии эвакуированы из Ирана при поддержке правительства

Новости

Токио, 4 марта 2026 года (Jiji Press) — Правительство Японии сообщило 4 марта, что на фоне роста напряжённости в регионе после ударов США и Израиля по Ирану эвакуировало двух японских граждан, проживавших в Иране, в соседний Азербайджан по суше.

Эвакуированные выехали из Тегерана 3 марта по японскому времени и прибыли в Баку ранним утром 4 марта.

Двое сотрудников группы экстренного реагирования МИД Японии и медицинский сотрудник посольства Японии в Турции оказывали необходимую поддержку эвакуированным.

Ранее японское правительство эвакуировало пять граждан Японии из Израиля на автобусе. По данным МИД, в настоящее время в Иране находятся около 200 японских граждан, а в Израиле — около 1 000.

Токио рассмотрит возможность продолжения эвакуации, если за помощью обратятся другие японские граждане.









