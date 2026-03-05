Японец приговорён в США к 20 годам за сговор с целью контрабанды ядерных материалов

Новости

Нью-Йорк, 3 марта (Jiji Press) — Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил гражданина Японии Эбисаву Такэси, 61 год, к 20 годам лишения свободы по делу о сговоре с мьянманскими повстанческими группировками с целью контрабанды ядерных материалов и наркотиков. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

По данным ведомства, обвиняемый является высокопоставленным членом международной преступной сети, действующей в Японии, Таиланде, Шри-Ланке и других странах. В прежних заявлениях он характеризовался как «лидер якудза».

Согласно материалам дела, Эбисава предложил агенту под прикрытием сделку, по которой ядерные материалы передавались мьянманским вооружённым формированиям в обмен на поставки оружия, включая зенитные ракетные комплексы. Кроме того, он пытался продать ядерные материалы лицу, выдававшему себя за участника ядерной программы Ирана.

В общей сложности обвиняемый ранее признал вину по шести эпизодам, включая приобретение оружия для другой повстанческой группировки в обмен на наркотики, а также отмывание денег.







