Япония и Канада договорились о сотрудничестве в эвакуации граждан из третьих стран
Токио, 4 марта (Jiji Press) — Япония и Канада подписали меморандум о сотрудничестве при эвакуации своих граждан в случае чрезвычайных ситуаций в третьих странах.
Меморандум подписали министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и посол Канады в Японии Иан Маккей на церемонии в Токио.
Соглашение было заключено на фоне роста напряжённости вокруг Ирана после ударов США и Израиля по этой стране и в преддверии визита премьер-министра Канады Марка Карни в Японию, который начнётся 6 марта.
Для Японии это третий подобный меморандум после аналогичных договорённостей с Южной Кореей и Австралией.
Япония и Канада уже сотрудничали в эвакуации граждан во время гражданской войны в Судане в 2023 году и после ухудшения ситуации в сфере безопасности на Гаити в 2024 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
