15 лет спустя: сиротам важно иметь место, где можно говорить о потере близких

Токио, 5 марта (Jiji Press) — Наличие человека и места, где можно открыто говорить о потере близких, играет ключевую роль в снижении чувства одиночества и укреплении самооценки у детей, потерявших родителей в результате Великого восточно-японского землетрясения и цунами 2011 года. К такому выводу пришла организация Ashinaga Foundation («Ашинага Икуэйкай», Тиёда, Токио), опубликовавшая 4 марта результаты исследования психологического состояния таких детей.

Опрос проводился с 20 декабря 2025 года по 15 января 2026 года среди 1 444 человек из числа сирот и детей, потерявших одного из родителей в результате катастрофы. Все они ранее получили от организации единовременное пособие в размере 2 820 000 йен на человека. Действительные ответы поступили от 330 человек.

Из 145 респондентов, которые, несмотря на наличие человека и места для разговора, так и не стали говорить о пережитой утрате, 40% тех, кто был учеником начальной школы, и 53% бывших учеников средней школы объяснили это опасением, что их слова могут негативно повлиять на слушателя или атмосферу разговора.

Кроме того, 36% бывших учеников начальной школы и 60% бывших учеников средней школы заявили, что тогда просто не знали, как выразить свои переживания. Организация делает вывод: крайне важно, чтобы у переживших потерю был собеседник и место, где им не придётся стесняться говорить о своём опыте.

Отвечая на вопрос о месте, где они чувствуют себя наиболее комфортно, большинство респондентов назвали собственную комнату, на втором месте оказалась семья. Наименее комфортным местом респонденты назвали рабочее место.

