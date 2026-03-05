Интервью министра юстиции Японии: «оптимизация» систем на фоне роста числа иностранцев и значение «указания только добрачной фамилии»

Новости

Токио, 5 марта (Jiji Press) — Министр юстиции Японии Хирагути Хироси 4 марта в интервью представителям СМИ подчеркнул необходимость пересмотра государственной политики в отношении иностранных граждан на фоне резкого роста их численности в стране.

По словам Хирагути, ситуация сейчас «гораздо более напряжённая», чем в период его работы заместителем министра юстиции в 2018–2019 годах.

«Мы будем работать над оптимизацией различных систем — включая управление въездом и пребыванием иностранных граждан, — которые изначально не были рассчитаны на то, что в стране будет проживать значительное число иностранцев», — заявил министр.

Касаясь законодательного закрепления права на использование добрачной фамилии, Хирагути подчеркнул, что предлагаемая мера «позволит ещё больше сократить число людей, испытывающих неудобства и неблагоприятные последствия в социальной жизни».

Премьер-министр Такаити Санаэ ранее поручила профильным министрам рассмотреть возможность указывать в официальных документах только добрачную фамилию.

Что касается пересмотра системы пересмотра приговоров, Хирагути сообщил, что Министерство юстиции оперативно подготовит законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс для представления его на рассмотрение в ходе текущей сессии парламента.

В основу законопроекта будет положен доклад Законодательного совета — консультативного органа при министре юстиции, — который предлагает сохранить право прокуроров обжаловать решения судов о начале пересмотра дела.







