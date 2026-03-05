Акадзава попросил Саудовскую Аравию и ОАЭ поддержать стабильные поставки нефти

Новости

Токио, 5 марта (Jiji Press) — Министр экономики, торговли и промышленности Японии Акадзава Рёсэй 5 марта встретился в Токио с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном аль-Джабером и, на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, попросил обеспечить стабильные поставки нефти. Накануне, 4 марта, Акадзава также провёл онлайн-переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Салманом. Обе страны, на долю которых приходится свыше 80% японского импорта нефти, выразили готовность продолжать сотрудничество.

Акадзава призвал ОАЭ не только поддерживать стабильность поставок, но и сыграть ведущую роль в стабилизации нефтяного рынка. Аль-Джабер подчеркнул, что «Япония — один из стратегических приоритетов» ОАЭ, и заявил, что страна «продолжит выполнять свою роль». Вместе с тем он выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Ормузского пролива — ключевого узла нефтяных морских маршрутов, который фактически оказался заблокированным: «Если Ормузский пролив будет разрушен, ничего сделать будет невозможно».









