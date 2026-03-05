Япония повысила уровень предупреждения о поездках в шесть стран Ближнего Востока

Новости

Токио, 5 марта (Jiji Press) — Министерство иностранных дел Японии 5 марта повысило уровень предупреждения о поездках в шесть стран Ближнего Востока на фоне обострения ситуации в регионе после военных операций США и Израиля против Ирана.

Предупреждение повышено до уровня 3 — второго по степени серьёзности в четырёхуровневой системе министерства, — что означает рекомендацию воздерживаться от поездок по любым причинам, а проживающим там гражданам Японии — рассмотреть возможность или начать подготовку к эвакуации. Оно распространяется на всю территорию Кувейта, Бахрейна, Катара, Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Омана, а также на восточные районы Саудовской Аравии.

Поскольку международные аэропорты Кувейта, Бахрейна, Катара и ОАЭ закрыты и выезд из этих стран затруднён, министерство планирует организовать наземную переброску японских граждан, желающих покинуть эти страны, в Эр-Рияд — столицу Саудовской Аравии, и Маскат — столицу Омана, где аэропорты продолжают работу. В регион направлены группы экстренного реагирования для содействия гражданам в выезде.

Правительственные чартерные рейсы доставят желающих из Эр-Рияда и Маската в Токио. В международные аэропорты обоих городов прибывают граждане из соседних государств, поэтому становится всё труднее приобрести авиабилеты.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]