Honda начнёт продавать в Японии два автомобиля американской сборки
Токио, 5 марта (Jiji Press) — Компания Honda Motor сообщила 5 марта, что начнёт импортировать в Японию две модели, выпускаемые в США, и будет поэтапно выводить их на рынок со второй половины 2026 года. Этот шаг может способствовать сокращению торгового дефицита США в отношениях с Японией, на который обращает внимание администрация президента Дональда Трампа.
Речь идёт о модели премиального бренда Acura Integra Type S и крупном внедорожнике Passport TrailSport Elite. Для их ввоза компания воспользуется упрощённой системой сертификации импортных автомобилей, введённой Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии в феврале.
Honda рассчитывает расширить модельный ряд на японском рынке за счёт автомобилей с новым для местных покупателей дизайном и ходовыми качествами, характерными для американской спецификации.
Среди других японских автопроизводителей Toyota Motor намерена импортировать три модели американской сборки, включая седан Camry, а Nissan Motor также рассматривает аналогичный шаг.
