Дефицит учителей в Японии достиг 3 827 человек — опрос Минобразовани

Токио, 5 марта (Jiji Press) — По состоянию на 1 мая 2025 года число вакантных учительских ставок в государственных начальных, неполных средних, старших средних и специальных школах Японии составило 3 827, сообщило Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Показатель вырос на 85,3% по сравнению с 2 065 на ту же дату 2021 года, что свидетельствует об усугублении кадрового кризиса в системе школьного образования. В министерстве отмечают, что школы не успевают восполнять нехватку педагогов за счёт привлечения временных преподавателей, и проблема дефицита кадров продолжает обостряться.

По данным ведомства, массовый выход на пенсию привёл к увеличению доли молодых педагогов, однако при их временном выбытии из-за болезни, беременности или родов школы зачастую не могут найти замену среди временных преподавателей. Среди причин также называется отток потенциальных кандидатов в частный сектор. Первое подобное обследование было проведено в 2021 финансовом году, нынешнее стало вторым.

В разбивке по типам школ нехватка составила 1 699 учителей в начальных школах, 1 031 — в неполных средних, 508 — в старших средних и 589 — в специальных школах. Доля учебных заведений с вакантными ставками составила 7,1% в начальных школах, 8,1% в неполных средних, 7,8% в старших средних и 25,4% в специальных школах.

Число классов в начальной школе без классных руководителей выросло более чем вдвое — с 474 до 1 086. Школы вынуждены привлекать к замещению старших учителей, директоров и их заместителей, а также перераспределять педагогов, ранее занимавшихся малокомплектным обучением.







