Минобороны Японии усилило подготовку к отправке самолётов Сил самообороны для эвакуации граждан

Токио, 5 марта (Jiji Press) — Министерство обороны Японии активизировало подготовку к возможной отправке самолётов Сил самообороны для эвакуации японских граждан с Ближнего Востока на фоне обострения ситуации в регионе после ударов США и Израиля по Ирану.

Министр обороны Коидзуми Синдзиро сообщил в своём аккаунте в X (бывший Twitter), что ведётся «конкретная подготовка», включая оценку ситуации на месте, проработку маршрутов и отбор воздушных судов и личного состава. По его словам, начинается координация, необходимая для возможной эвакуации.

Правительство Японии 2 марта эвакуировало наземным путём пятерых японских граждан из Израиля в соседнюю страну, а 4 марта — двоих из Ирана. «Мы оцениваем, какие потребности существуют на месте», — заявил высокопоставленный представитель Сил самообороны.

По данным Министерства иностранных дел, в Израиле находятся около 1 000 японских граждан, в Иране — около 200.

Генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору на пресс-конференции 5 марта отметил, что решение об отправке самолётов пока не принято, однако подчеркнул: «Мы примем все возможные меры для защиты японских граждан, включая подготовку к возможной эвакуации».





