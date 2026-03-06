Министр экономики Японии Акадзава вылетел в США для переговоров по инвестициям

Новости

Токио, 5 марта (Jiji Press) — Министр экономики, торговли и промышленности Японии Акадзава Рёсэй вылетел в США для проведения переговоров по второму пакету проектов в рамках японских инвестиций и займов в американскую экономику объёмом до 550 млрд долларов (около 86 трлн йен) — ключевого элемента японо-американского тарифного соглашения.

Акадзава намерен встретиться с министром торговли США Говардом Латником для обсуждения отбора проектов второго пакета. В числе приоритетных рассматриваются строительство реактора следующего поколения и медеплавильного завода.

«Нам необходимо безотлагательно продвигать координацию на уровне министров», — заявил Акадзава журналистам в токийском аэропорту Ханэда перед отлётом. Визит министра предшествует запланированному на конец месяца визиту премьер-министра Японии Такаити Санаэ в США для встречи с президентом Дональдом Трампом.

В феврале три проекта общей стоимостью 36 млрд долларов — строительство газовой электростанции, создание глубоководного терминала для экспорта сырой нефти и производство синтетических алмазов — были объявлены в качестве первого пакета японских инвестиций в США в рамках тарифной договорённости.

Между тем Верховный суд США в феврале признал взаимные пошлины администрации Трампа недействительными. В ответ американское правительство ввело единую 10-процентную пошлину для всех стран. Министр финансов Скотт Бессент заявил американским СМИ о возможном повышении ставки до 15% уже в течение недели.

В отношении Японии взаимная пошлина была установлена на уровне 25%. Однако в соответствии с японо-американским тарифным соглашением, если базовая ставка составляла менее 15%, применялась ставка 15%, а если 15% и выше — действующий тариф. Введение новых пошлин может повлечь дополнительную нагрузку, в связи с чем Акадзава подчеркнул необходимость «срочного налаживания тесного взаимодействия с американской стороной».







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]