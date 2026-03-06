Япония и ОАЭ завершили переговоры по соглашению об экономическом партнёрстве — автомобильные пошлины будут отменены в течение семи лет
Токио, 5 марта (Jiji Press) — Министерство иностранных дел Японии объявило о завершении переговоров по всестороннему соглашению об экономическом партнёрстве (CEPA) с Объединёнными Арабскими Эмиратами.
В рамках соглашения ОАЭ обязуются отменить таможенные пошлины на основные готовые автомобили, импортируемые из Японии, в течение семи лет с момента вступления договора в силу.
Это первое соглашение об экономическом партнёрстве Японии со страной Ближнего Востока. Япония рассчитывает расширить своё присутствие на рынке ОАЭ — стратегически важного государства региона с устойчивыми темпами экономического роста.
Южная Корея, заключившая CEPA с ОАЭ ранее, предусматривает отмену автомобильных пошлин в течение десяти лет после вступления соглашения в силу. Однако южнокорейско-эмиратский договор пока не вступил в действие.
В настоящее время японские автопроизводители занимают крупнейшую долю на автомобильном рынке ОАЭ, тогда как южнокорейские конкуренты стремятся сократить отставание.
