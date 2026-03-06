В Иране задержаны двое японцев — Мотэги: «Их безопасность подтверждена»

Новости

Токио, 6 марта (Jiji Press) — Правительство Японии 6 марта сообщило, что в Иране под стражей находятся двое японских граждан.

Один из них, предположительно являющийся главой тегеранского бюро NHK, находится под стражей с 20 января по местному времени. Второй был задержан в июне прошлого года.

Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу, выступая 6 марта на заседании комитета нижней палаты парламента по иностранным делам, заявил, что японская сторона поддерживает связь с обоими гражданами даже после нападения США и Израиля на Иран 28 февраля и подтвердила их безопасность.

«Правительство будет решительно добиваться их скорейшего освобождения и окажет максимально возможную поддержку», — заявил министр.







