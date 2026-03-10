Японская страховая компания подала иск против OpenAI из-за юридических советов через ChatGPT без лицензии

Новости

Силиконовая долина, 5 марта (Jiji Press) — Американская дочерняя компания японской страховой группы Nippon Life Insurance подала иск в федеральный окружной суд в Чикаго, штат Иллинойс, против OpenAI, разработчика диалогового ИИ ChatGPT. Компания утверждает, что OpenAI, не имея необходимой лицензии, через ChatGPT предоставляла юридические советы бывшей получательнице страховых выплат.

Иск был подан 4 марта. Согласно материалам дела, обладательница полиса страхования по нетрудоспособности Nippon Life в 2022 году подала в суд на страховщика из-за прекращения страховых выплат. В 2024 году стороны достигли мирового соглашения, однако впоследствии истица обратилась к ChatGPT за советом о том, как добиться отмены этого соглашения, и с помощью сервиса подготовила правовые доводы и проекты документов для возобновления разбирательства.

После этого она попросила суд возобновить дело, а также подала новый иск против Nippon Life.

Страховая компания утверждает, что OpenAI, предоставляя юридические советы без лицензии, нарушила закон штата Иллинойс, запрещающий заниматься юридической практикой без соответствующей квалификации. По утверждению истца, из-за этого компании пришлось потратить значительное время и понести крупные судебные издержки по уже урегулированному делу.

В свою очередь, OpenAI 5 марта заявила, что этот иск «лишён оснований».





[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]