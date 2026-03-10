Игрушки как микромодель общества: японские производители переосмысляют детский мир через призму инклюзивности

Новости

Токио, 8 марта (Jiji Press) — Японские производители игрушек пересматривают концепции своей продукции с учётом принципов разнообразия и инклюзивности, стремясь расширить мир, который дети воспринимают через игру, на фоне постепенного ослабления жёстких гендерных ролей в обществе.

Игрушки, с которыми большинство людей знакомится в раннем детстве и которые оказывают влияние на формирование ценностей, долгое время отражали существующие социальные нормы. Ранее в магазинах их нередко делили на товары «для девочек» и «для мальчиков», однако сегодня такие категории постепенно уходят в прошлое.

Представитель Takara Tomy отметил, что «ожидаются продукты, которые принимают разнообразие и могут быть интересны каждому», описывая философию разработки культовой линейки кукол «Лика-тян». По его словам, игрушки представляют собой «микромодель общества». С момента дебюта в 1967 году эта кукла неоднократно обновлялась в соответствии с изменениями в жизни детей.

Выпущенный в прошлом году кукольный дом включает элементы семейного досуга, в том числе боулинг. Одновременно растёт и доля покупателей-мальчиков. «Мы надеемся, что идеи принятия и уважения разнообразия, включая гендерное, будут естественным образом передаваться детям через игру», — подчеркнул представитель компании.

4 марта в токийском районе Синдзюку открылась выставка «ON/OFF Лика-тян». В экспозиции кукла представлена как в деловом образе, так и в домашней одежде. Экспозиция подчёркивает мысль о том, что и «идеальная», и «обычная» версия себя одинаково ценны. Пятидесятилетняя жительница Кавасаки, посетившая выставку, с улыбкой заметила при виде неприбранной комнаты и куклы в пиджаке со спортивными брюками: «Это словно про мою дочь».

Популярный цифровой питомец Tamagotchi Uni, разработанный компанией Bandai и выпущенный в 2023 году с ориентацией на мировой рынок, также отражает тенденцию к инклюзивности. Создатели отказались от религиозно окрашенных формулировок, заменяя, например, «С Рождеством» на нейтральное «С праздниками», а также избегают отсылок к конкретным религиям и культурам. По словам сотрудницы отдела игрушечного бизнеса Бандаи Окамото Юри, при разработке неизменно соблюдается принцип: «Мир игрушки не должен никого обижать».

Схожие изменения происходят и в сфере детских образовательных изданий. Кавада Нацуко из Исследовательского института образования Gakken, занимавшаяся редактированием учебных журналов и прописи, отмечает, что сознательно избегала образов, закрепляющих гендерные стереотипы. В частности, редакция отказалась от устаревшего выражения «зелёная тётушка» — так называли женщин-добровольцев, дежурящих у пешеходных переходов, — стремясь не формировать у детей предвзятых представлений о профессиях.

Профессор Дои Ицуко с факультета гуманитарных наук университета Кобэ Сёин указывает, что неосознанные предубеждения во многом формируются под влиянием детской среды. Она подчёркивает важность создания пространства, не акцентирующего внимание на гендерных различиях. По её словам, введение брючной школьной формы для девочек и другие подобные меры постепенно ослабляют гендерные границы среди детей. В то же время она отмечает, что гендерный разрыв в ряде профессий сохраняется, в том числе среди преподавателей в зависимости от специализации.



















