Ван И подчеркнул важность отношений с США перед визитом Трампа в Китай. «Япония не имеет права вмешиваться в тайваньский вопрос»

Пекин, 8 марта (Jiji Press) — Член Политбюро ЦК КПК и министр иностранных дел Китая Ван И 8 марта провёл пресс-конференцию в Пекине в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей. В преддверии визита президента США Дональда Трампа в Китай в конце месяца он подчеркнул курс Пекина на стабильность отношений с США и развитие американо-китайского сотрудничества. Говоря о японо-китайских отношениях, глава китайской дипломатии вновь подверг критике высказывания премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможном тайваньском конфликте.

В этом году США и Китай обсуждают возможность визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединённые Штаты, а в ноябре Китай примет саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в качестве страны-председателя. Не исключено, что Трамп и Си проведут в этом году несколько личных встреч. Ван И выразил надежду, что нынешний год станет годом «здорового, стабильного и устойчивого развития» американо-китайских отношений. Имея в виду администрацию Трампа, он заявил, что Китай выступает против «любых односторонних действий и запугивания», однако не стал прямо упоминать США, тем самым продемонстрировав стремление Пекина не обострять отношения с Вашингтоном.

Кроме того, Ван И призвал устранить «ненужные помехи» в американо-китайских отношениях. Комментируя ситуацию вокруг Ирана после ударов США и Израиля, он также воздержался от резкой критики Вашингтона и лишь повторил прежнюю позицию Пекина, призвав «все заинтересованные стороны немедленно прекратить военные действия». Когда журналист американского СМИ спросил, какое влияние иранская ситуация и тайваньский вопрос оказывают на американо-китайские отношения, Ван И уклонился от прямого ответа.

Отношения между США и Китаем остаются в состоянии относительного затишья с тех пор, как прошлой осенью лидеры двух стран договорились, в частности, о снижении дополнительных тарифов. Ожидается, что на следующем саммите будет обсуждаться продление «торгового перемирия». Китайское руководство, исходя из перспективы долгосрочного соперничества с США, в краткосрочной перспективе стремится стабилизировать отношения и сосредоточиться на наращивании национальной мощи.

В то же время в отношении Японии Ван И не дал позитивных прогнозов. По его словам, дальнейшая судьба японо-китайских отношений «зависит от выбора Японии». Он вновь заявил, что «действующий руководитель Японии» допустил ошибочные высказывания, и подчеркнул, что Япония «не имеет права вмешиваться в тайваньский вопрос». Кроме того, глава китайской дипломатии пригрозил администрации президента Тайваня Лай Циндэ, заявив, что «тот, кто идёт против исторической тенденции воссоединения Тайваня с родиной, обречён на гибель».







