Дальнобойные ракеты доставлены на базу в Кумамото — в марте состоится первое в Японии развёртывание средств контрудара

Новости

Токио, 9 марта (Jiji Press) — Наземные силы самообороны Японии доставили пусковые установки и другое оборудование усовершенствованного комплекса береговых противокорабельных ракет Type 12 на базу Кэнгун в Кумамото, сообщили 9 марта осведомлённые источники. Министерство обороны ранее заявило, что развёртывание комплекса на этой базе планируется до конца марта.

Речь идёт о первом в Японии развёртывании ключевого элемента так называемой способности к контрудару, то есть возможности наносить удары по базам противника.

По данным источников, транспортные средства с пусковыми установками и другим оборудованием вышли 7 марта с базы Фудзи Сухопутных сил самообороны в посёлке Ояма префектуры Сидзуока и в ночь на 9 марта прибыли на базу Кэнгун.

Усовершенствованная ракета Type 12 способна поражать цели на расстоянии около 1 000 километров. Она относится к так называемым stand-off missiles — средствам поражения, позволяющим наносить удары по противнику с удалённой дистанции вне зоны его непосредственного действия.

Министерство обороны ускоряет создание средств контрудара на фоне стремительного ухудшения обстановки в сфере безопасности вокруг Японии, в том числе из-за активизации военной деятельности Китая.

В то же время на местах сохраняются сильные опасения, в частности из-за того, что размещение таких вооружений повышает риск превращения объекта в цель для удара со стороны противника. Мэр Кумамото Ониси Кадзуфуми 7 марта, выразив определённое понимание плана размещения, заявил, что «крайне прискорбно, что о доставке оборудования пришлось узнать из сообщений СМИ, а не из предварительного официального уведомления».

Что касается способности к контрудару, то до конца марта на базе Фудзи также планируется разместить ракету класса «земля–земля» — высокоскоростной планирующий боеприпас для обороны островов.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]