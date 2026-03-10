208 японцев эвакуированы из Катара в связи с эскалацией конфликта с участием Ирана

Новости

Токио, 9 марта (Jiji Press) — Министерство иностранных дел Японии сообщило, что 208 японских граждан были эвакуированы наземным путём из Дохи, столицы Катара, в Эр-Рияд на фоне обострения конфликта между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой.

Эвакуированные из Катара, а также японские граждане, ранее покинувшие Кувейт и Бахрейн и прибывшие в столицу Саудовской Аравии, смогут вернуться на родину на чартерном рейсе, организованном японским правительством из Эр-Рияда. Самолёт должен приземлиться в международном аэропорту Нарита в префектуре Тиба 10 марта утром.

Правительство Японии приняло решение организовать наземную эвакуацию граждан, находящихся в Кувейте, Бахрейне, Катаре и Объединённых Арабских Эмиратах, которые столкнулись с трудностями при выезде из-за закрытия международных аэропортов в условиях эскалации боевых действий. Эвакуируемых из этих четырёх стран доставляют либо в Эр-Рияд, либо в Маскат — столицу Омана, откуда их отправят на родину чартерными рейсами.

Из Кувейта выехали 84 человека, из Бахрейна — 9; все они прибыли в Эр-Рияд 8 марта. Из ОАЭ 90 человек были доставлены в Маскат и вместе с японскими гражданами, постоянно проживающими в Омане, вернулись в Японию первым чартерным рейсом, приземлившимся в Нарите 8 марта.

«Мы сделаем всё возможное для защиты японских граждан, принимая во внимание их нужды и обстановку на местах», — заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара на пресс-конференции 9 марта.





