«Мицубиси Кемикал» сокращает производство этилена

Токио, 9 марта (Jiji Press) – Компания Mitsubishi Chemical, входящая в Mitsubishi Chemical Group, начала сокращать производство этилена, который используется как сырьё для пластмасс и широкого круга другой промышленной продукции. С 6 марта компания снизила загрузку мощностей на своём предприятии в Камису в префектуре Ибараки.

По словам представителей компании, решение связано с тем, что на фоне ухудшения ситуации на Ближнем Востоке стало неизбежным сокращение объёмов поставок нафты, служащей сырьём для производства этилена.

В компании пояснили, что снижение выпуска необходимо, чтобы избежать остановки производства из-за истощения запасов сырья. Основные клиенты уже уведомлены.

Японские нефтехимические компании производят этилен на 12 предприятиях внутри страны, используя нафту. Этилен применяется для выпуска широкого спектра промышленной продукции, включая пластмассы, автокомпоненты, синтетические волокна и пищевую упаковку.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]