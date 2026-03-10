Число пропавших без вести после Великого землетрясения Восточной Японии составляет 2 519 человек спустя 15 лет
Токио, 9 марта (Jiji Press) — Национальное полицейское агентство Японии 9 марта, в преддверии 15-й годовщины Великого землетрясения Восточной Японии, опубликовало данные о жертвах катастрофы. После установления личности найденных останков число погибших в 12 префектурах составило 15 901 человек, а число пропавших без вести в шести префектурах — 2 519 человек.
Часть останков, найденных в городе Минамисанрику префектуры Мияги, в октябре прошлого года была идентифицирована как останки девочки из города Ямада префектуры Иватэ, которой на момент бедствия было 6 лет и которая считалась пропавшей без вести после землетрясения.
Поскольку останки были обнаружены в Мияги, этот случай включён в статистику погибших по префектуре Мияги. В результате число пропавших без вести составляет: в Мияги — 1 213 человек, в Иватэ — 1 106, в Фукусиме — 196. Число погибших составляет: в Мияги — 9 545 человек, в Иватэ — 4 675, в Фукусиме — 1 614.
После катастрофы для поисковых работ в пострадавших районах в общей сложности было направлено около 720 000 сотрудников полиции.
