Китай требует от Японии ответственности за визит премьера Тайваня

Пекин, 9 марта (Jiji Press) – Заместитель директора пресс-службы МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник резко осудил визит председателя Исполнительного юаня (премьер-министра) Тайваня Чжо Жунтая в Японию и заявил, что «ответственность за последствия полностью ляжет на японскую сторону».

Го Цзякунь охарактеризовал поездку как «мелкие уловки в интересах тайваньской независимости» и подчеркнул, что китайская сторона сохраняет повышенную бдительность и решительно выступает против попыток Японии действовать на грани дозволенного в тайваньском вопросе. Не исключается возможность введения ответных мер против Японии.

Чжо Жунтай прибыл в Японию 7 марта и посетил матч WBC между сборными Китайского Тайбэя и Чехии на стадионе «Токио Дом». Это первый визит действующего главы Исполнительного юаня в Японию с момента разрыва дипломатических отношений между сторонами в 1972 году. В тот же вечер заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун позвонил послу Японии в Китае Канасуги Кэндзи и выразил протест.

Японская сторона заявила, что «поскольку тайваньская сторона объясняет визит как частный, правительство воздерживается от комментариев». Однако Китай категорически возразил против такой позиции. Го подчеркнул, что Китай выступает против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос и будет защищать государственный суверенитет.







