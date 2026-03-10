Рост цен на нефть: страны G7 согласовали «необходимые меры», включая высвобождение резервов

Новости

Токио, 9 марта (Jiji Press) — Министры финансов стран «Большой семёрки» (G7) 9 марта провели экстренное онлайн-совещание на фоне резкого роста мировых цен на нефть и обсудили возможность координированного высвобождения стратегических резервов. После того как обмен ударами между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой фактически привёл к блокаде Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти, — котировки стремительно выросли на опасениях затяжного конфликта. По итогам консультаций участники подтвердили готовность действовать совместно и принять необходимые меры.

Во встрече также участвовало Международное энергетическое агентство (МЭА), объединяющее крупнейшие страны-потребители нефти, включая Японию, США и государства Европы. Министр финансов Японии Катаяма Сацуки сообщила журналистам, что МЭА призвало страны-члены к высвобождению запасов, и подчеркнула: «Мы согласовали подготовку необходимых мер, включая высвобождение нефтяных резервов». По её словам, в ближайшее время ожидается заседание министров энергетики G7, где параметры возможного высвобождения будут обсуждаться предметно.

Если решение о координированном высвобождении будет принято, это станет первым подобным шагом с 2022 года, когда после начала российской военной операции в Украине страны МЭА договорились о совместном выбросе на рынок более 180 миллионов баррелей нефти. Тогда Япония высвободила в общей сложности 22,5 миллиона баррелей из государственных и частных резервов.







