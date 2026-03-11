Японские страховщики расширяют зоны повышенного риска для судов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Экономика Политика

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио, 11 марта (Jiji Press) – Три крупнейших японских страховщика имущества — Tokyo Marine & Nichido Fire Insurance, Mitsui Sumitomo Insurance и Sompo Japan Insurance — расширяют перечень морских районов, в которых при страховании судов от военных рисков и терроризма взимается дополнительная премия. Такое решение принято на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке из-за боевых действий между США и Израилем и Ираном. В результате финансовая нагрузка на судоходные компании возрастёт.

Начиная с 13 марта все три компании расширяют список районов повышенного риска. Помимо уже действующих ограничений для вод вблизи Ирана и Ирака, в перечень будут включены акватории вблизи Катара, Кувейта, Бахрейна и других стран Персидского залива. Одновременно будут повышены и страховые тарифы. Уведомления судоходным компаниям уже начали рассылаться.

При прохождении судна через такую зону судовладелец обязан заранее уведомить страховщика и уплатить дополнительную премию. В противном случае страховое возмещение выплачено не будет, даже если судно получит повреждения.

ホルムズ海峡北岸のイラン南部バンダルアバスの港で爆発が発生した後、煙を上げる船舶の衛星画像＝２日、プラネットラボＰＢＣ提供（ＡＦＰ時事）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

США Иран Jiji Press Израиль судоходство Ближний восток Персидский залив