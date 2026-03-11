Японские страховщики расширяют зоны повышенного риска для судов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Новости

Токио, 11 марта (Jiji Press) – Три крупнейших японских страховщика имущества — Tokyo Marine & Nichido Fire Insurance, Mitsui Sumitomo Insurance и Sompo Japan Insurance — расширяют перечень морских районов, в которых при страховании судов от военных рисков и терроризма взимается дополнительная премия. Такое решение принято на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке из-за боевых действий между США и Израилем и Ираном. В результате финансовая нагрузка на судоходные компании возрастёт.

Начиная с 13 марта все три компании расширяют список районов повышенного риска. Помимо уже действующих ограничений для вод вблизи Ирана и Ирака, в перечень будут включены акватории вблизи Катара, Кувейта, Бахрейна и других стран Персидского залива. Одновременно будут повышены и страховые тарифы. Уведомления судоходным компаниям уже начали рассылаться.

При прохождении судна через такую зону судовладелец обязан заранее уведомить страховщика и уплатить дополнительную премию. В противном случае страховое возмещение выплачено не будет, даже если судно получит повреждения.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]