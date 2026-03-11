Министры обороны Японии и США провели телефонные переговоры в связи с ситуацией вокруг Ирана

Новости

Токио, 10 марта (Jiji Press) – Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и министр обороны США Пит Хегсет провели телефонные переговоры в связи с ситуацией вокруг Ирана. Хегсет ознакомил японского коллегу с актуальным положением дел и перспективами развития ситуации в ближневосточном регионе. Коидзуми, в свою очередь, сообщил, что Токио «с огромным вниманием следит за развитием событий» в целях обеспечения безопасности японских граждан.

Переговоры продолжались около 20 минут и стали первым известным контактом между двумя министрами с момента совместных ударов США и Израиля по Ирану. Стороны также условились поддерживать тесное взаимодействие.

В тот же день премьер-министр Японии Такаити Санаэ приняла в резиденции главы правительства посла США в Японии Джорджа Гласса. Говоря о предстоящем в этом месяце визите в США, премьер выразила надежду на то, что он «станет возможностью вновь продемонстрировать незыблемость японско-американского альянса». Встреча лидеров двух стран запланирована на 19 марта в Вашингтоне.

Посол Гласс отметил, что альянс «как никогда крепок», и подтвердил приверженность США концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Стороны также обменялись мнениями относительно ситуации вокруг Ирана.













[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]