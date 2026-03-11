JR East будет следить за пантографами на линии Яманотэ с помощью ИИ

Новости

Токио, 10 марта (Jiji Press) – Компания JR East объявила о запуске в апреле пробной эксплуатации системы, которая с помощью искусственного интеллекта будет анализировать состояние пантографов поездов на линии Яманотэ в Токио для раннего выявления неисправных вагонов.

С сентября компания также намерена использовать дроны для осмотра контактной сети и другой инфраструктуры. Конечная цель — сократить примерно на 30% время, необходимое для возобновления движения после транспортных сбоев, вызванных техническими неисправностями.

По информации компании, вблизи четырёх станций линии Яманотэ — Симбаси, Эбису, Мэдзиро и Угуисудани — будут установлены камеры для наблюдения за пантографами. Система ИИ будет анализировать изображения в режиме реального времени, а при обнаружении повреждений немедленно передавать информацию в диспетчерскую и другие соответствующие подразделения. После этого для осмотра контактной сети и другого оборудования будут задействованы дроны, что позволит ускорить восстановительные работы.

Ожидается, что замена части ручных операций ИИ и дронами сократит время, необходимое для выявления неисправных вагонов и проверки оборудования. Это первый случай использования ИИ для обнаружения повреждений на железнодорожной инфраструктуре. В перспективе компания рассматривает возможность внедрения системы на участке Токио — Синдзюку линии Тюо, а также на линиях Синкансэн.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]