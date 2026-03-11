«У нас всё хорошо», «Я изо всех сил жил дальше» — 15 лет спустя после Великого восточно-японского землетрясения в пострадавших районах молятся о погибших

Новости

Оцути, 11 марта (Jiji Press) – В 15-ю годовщину Великого восточно-японского землетрясения, которое унесло жизни 22 230 человек по всей стране, включая умерших от последствий бедствия, жители прибрежных районов трёх наиболее пострадавших префектур — Иватэ, Мияги и Фукусимы — с холодного раннего утра приходили помянуть погибших. Эта катастрофа стала крупнейшим стихийным бедствием в Японии в послевоенное время.

В храме Эйгандзи в городе Оцути префектуры Иватэ местный житель Сасаки Такафуми (75 лет) сложил занемевшие от холода руки у могилы младшего брата, погибшего в возрасте 58 лет при исполнении служебных обязанностей. Брат работал сотрудником муниципалитета и стал жертвой цунами. «Лучше бы он не проводил совещание, а эвакуировался», — сказал Сасаки, а затем обратился к надгробию: «У нас всё хорошо».

В районе Хадзиками-Сугиносита города Кэсэннума префектуры Мияги Сато Кадзуо (72 года), потерявший мать, поднял коинобори — традиционные карпообразные флаги. Впервые он сделал это в апреле 15 лет назад на том же месте, которое тогда ещё было завалено обломками, — «чтобы жители могли почувствовать себя немного светлее». Под коинобори, спокойно плывущими по ветру на фоне голубого неба, он со слезами на глазах сказал: «Я потерял и дом, и работу и всё это время изо всех сил пытался жить дальше. Только теперь у меня наконец появилось желание снова их поднять».

В городе Томиока префектуры Фукусима, где погибли 24 человека, на берегу, где в лужах на парковке ещё оставался лёд, появился сёрфер. Государственный служащий (55 лет) потерял в этих местах товарищей по сёрфингу. «Я пришёл почтить их память. Пятнадцать лет — и долго, и коротко одновременно. Восстановление Томиоки ещё далеко не завершено», — сказал он, глядя на море.















