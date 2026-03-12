Японское правительство пока не считает ситуацию в Ормузском проливе «ситуацией, угрожающей существованию государства»

Новости

Токио, 11 марта 2026 года (Jiji Press) – Японское правительство в настоящее время не вынесло решения о том, подпадает ли ситуация в Ормузском проливе под категорию «ситуации, угрожающей существованию государства», при которой Япония может воспользоваться правом на коллективную самооборону. Об этом заявил главный секретарь кабинета министров Кихара Минору на пресс-конференции 11 марта.

Поводом для вопросов журналистов стали сообщения американских СМИ о том, что Иран приступил к установке мин в Ормузском проливе. Кихара заявил, что Япония «продолжает сбор информации, следя за происходящим с серьёзной озабоченностью».

В ходе парламентских обсуждений законодательства в сфере безопасности японское правительство приводило блокаду Ормузского пролива вследствие минирования как гипотетический пример «ситуации, угрожающей существованию государства». Кихара пояснил, что решение будет приниматься с учётом конкретных обстоятельств, и указал, что Япония продолжит дипломатические усилия по стабилизации обстановки в сотрудничестве с международным сообществом.







