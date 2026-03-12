Цены на бензин в Японии впервые за три месяца вышли на уровень 160 йен за литр

Новости

Токио, 11 марта (Jiji Press) – Средняя розничная цена на обычный бензин в Японии по состоянию на 9 марта составила 161 йен 80 сэнов за литр, что на 3 йены 30 сэнов выше показателя неделей ранее, сообщило 11 марта Министерство экономики, торговли и промышленности. Впервые с начала декабря прошлого года средняя цена вышла на уровень 160 йен за литр. Подорожание отражает рост мировых цен на нефть после ударов США и Израиля по Ирану.

Рост цен продолжается уже четвёртую неделю подряд. Повышение зафиксировано во всех 47 префектурах страны. Самая высокая цена отмечена в префектуре Ямагата — 170 йен 10 сэнов за литр, самая низкая — в префектуре Айти, где литр стоил 155 йен 60 сэнов.

На фоне резкого роста цен на нефть нефтеперерабатывающие компании поэтапно повышают оптовые цены на бензин, и, по словам представителей отрасли, уже на следующей неделе розничная цена «может превысить 180 йен за литр».

В то же время премьер-министр Такаити Санаэ 11 марта заявила о намерении в экстренном порядке принять меры по смягчению резкого роста цен с целью удержать среднюю розничную цену по стране на уровне около 170 йен за литр.

На фоне усиливающихся опасений по поводу стабильности поставок нефти страны «Группы семи» (G7) договорились принять необходимые меры, включая высвобождение нефтяных резервов. Премьер-министр в тот же день также заявила, что Япония намерена уже 16 марта приступить к высвобождению своих нефтяных запасов.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]