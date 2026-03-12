TEPCO сохранит цель завершить вывод АЭС «Фукусима-1» в 2051 году

Новости

Токио, 12 марта (Jiji Press) – Энергетическая компания Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) намерена сохранить цель завершить вывод из эксплуатации аварийной АЭС «Фукусима-1» к 2051 году. Об этом заявил Акира Оно, глава подразделения TEPCO Fukushima Daiichi Decontamination & Decommissioning Engineering, в интервью агентству Jiji Press в преддверии 15-й годовщины аварии с расплавлением активных зон реакторов.

«В настоящее время нет необходимости пересматривать эту цель», — подчеркнул Оно.

В июле прошлого года компания представила конкретную технологию крупномасштабного извлечения топливного дебриса из третьего энергоблока и сообщила, что подготовительный этап займёт от 12 до 15 лет. «Сейчас мы оцениваем её реализуемость», — отметил он.

По словам Оно, компании удалось преодолеть кризисную фазу, вызванную мощным землетрясением и цунами 15 лет назад, и перейти к планомерному продвижению работ по выводу станции из эксплуатации. Объём образующейся на объекте загрязнённой воды сократился, а пробное извлечение топливного дебриса уже проводилось дважды.

Говоря о хранении извлечённого дебриса, Оно отметил, что компания намерена планомерно демонтировать резервуары, опустевшие после сброса в океан воды, прошедшей очистку, и активно высвобождать площадки под его хранение. По его словам, на территории АЭС «Фукусима-1» для этого достаточно места.

В течение ближайшего года TEPCO предстоит выполнить ряд ключевых задач. В апреле планируется начать разбор завалов в верхней части здания первого энергоблока. До июня компания намерена приступить к извлечению ядерного топлива из бассейна выдержки второго энергоблока, а также провести третье пробное извлечение топливного дебриса из третьего энергоблока с использованием роботизированного манипулятора.

К 2031 году TEPCO рассчитывает завершить извлечение всего топлива из бассейнов выдержки на всех энергоблоках. По словам Оно, в начале 2030-х годов можно будет представить перспективы остальных работ, помимо полномасштабного извлечения дебриса. «Мы вступаем в этап, когда именно дебрис становится центральным направлением работ по выводу из эксплуатации», — отметил он.

Комментируя возможную связь между ходом вывода «Фукусимы-1» из эксплуатации и общественным мнением в префектуре Ниигата по вопросу перезапуска АЭС «Касивадзаки-Карива», Оно подчеркнул, что на шестом энергоблоке все операции проводятся с безусловным приоритетом безопасности. «Наша миссия — выполнить ответственность перед Фукусимой — остаётся неизменной. Мы будем последовательно и безопасно продвигать работы по выводу станции из эксплуатации», — заявил он.







