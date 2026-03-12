Ниссан дал профсоюзу полный ответ: повышение зарплаты на 10 000 йен и бонусы в размере 5,0 месяца на «сюнто»-2026

Новости

Токио, 11 марта 2026 года (Jiji Press) – Автоконцерн Nissan Motor Co. полностью удовлетворил требования своего профсоюза о повышении заработной платы в рамках весенних переговоров «сюнто» — ежегодного раунда коллективных переговоров о зарплате в Японии — в 2026 году.

Компания согласилась повысить зарплату на 10 000 йен в месяц, включая базовое повышение и регулярную прибавку, а также выплатить бонусы в размере 5,0 месячного оклада.

Ответ был дан досрочно — 11 марта в ходе коллективных переговоров, ещё до намеченного на 18 марта основного дня ответов компаний профсоюзам.

На фоне введённых администрацией президента США Дональда Трампа высоких таможенных пошлин и слабых продаж как в Японии, так и за рубежом Nissan прогнозирует второй год подряд крупный чистый убыток по итогам финансового года, завершающегося в марте 2026 года. Компания проводит реструктуризацию, включая закрытие заводов.

С учётом тяжёлой финансовой ситуации профсоюз в этом году значительно снизил свои требования по сравнению с прошлогодними 18 000 йенами. Руководство компании, несмотря на сложные результаты, решило дать полный ответ, стремясь поддержать усилия сотрудников по оздоровлению бизнеса.







