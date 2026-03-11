Япония помогла с эвакуацией граждан Южной Кореи из Ближнего Востока — меморандум 2024 года впервые применён на практике

Новости

Токио, 11 марта (Jiji Press) – Два правительственных чартерных самолёта с 448 японскими гражданами и другими лицами, пожелавшими покинуть Ближний Восток в связи с обострением ситуации вокруг Ирана, прибыли 11 марта в аэропорты Ханэда и Нарита. На борту рейса из Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, приземлившегося в Нарита, находились также 11 граждан Южной Кореи и один иностранный член семьи одного из них. По данным министерства иностранных дел Японии, этот рейс доставил в общей сложности 172 человека, находившихся в Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне и Катаре.

Это стало первым случаем применения меморандума о сотрудничестве, подписанного правительствами Японии и Южной Кореи в сентябре 2024 года. Документ предусматривает взаимную помощь гражданам двух стран в случае чрезвычайных ситуаций в третьих странах.

На пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору подчеркнул, что Япония и Южная Корея сотрудничали в вопросах эвакуации своих граждан ещё до заключения меморандума в 2024 году. По его словам, свободные места на японских чартерных рейсах предлагаются также Австралии, Канаде и другим «единомышленным странам», заключившим с Японией аналогичные соглашения.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]