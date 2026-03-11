«Не забыть тот день» – жители пострадавших префектур чтят память жертв спустя 15 лет

Новости

Намиэ (преф. Фукусима), 11 марта (Jiji Press) – Ровно 15 лет назад мощное землетрясение и цунами унесли тысячи жизней на северо-востоке Японии. В среду, 11 марта, в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима прошли траурные мероприятия: в 14:46 — в точную минуту трагедии — прозвучали сирены, и люди замерли в молчании, мысленно возвращаясь к «тому дню».

Великое восточнояпонское землетрясение магнитудой 9,0, вызвавшее разрушительные волны цунами и ядерную аварию на АЭС «Фукусима-1», унесло жизни 22 230 человек — с учётом тех, кто скончался от последствий эвакуации. Это крупнейшая природная катастрофа в послевоенной истории Японии.

В районе Юриагэ города Натори (преф. Мияги), где погибли более 700 человек, жители выпустили в небо около 470 шаров с посланиями — «Я не забуду никого из вас» и другими словами памяти. Жительница города Иванума (преф. Мияги) Тадокоро Кёко, 72 года, потерявшая дочь Сугаи Мэгуми, которой был 31 год, сказала: «Мы всюду ходили вместе». Спустя 15 лет она произнесла с лёгкой улыбкой: «Мне кажется, я наконец могу немного смотреть вперёд».

В городе Исиномаки (преф. Мияги), в районе Китаками, Татэдзаки Окицу, 57 лет, потерявший обоих родителей и бабушку, пришёл к мемориалу с видом на море и бережно провёл рукой по именам родных, высеченным в камне. «С каждым годом чувство потери только усиливается», — сказал он.

В холодном городе Мияко (преф. Иватэ) рыбак Хатакэяма Акира, 72 года, потерявший дядю, тихо произнёс: «Я не забуду никого из тех, кого унесло море».

На побережье Намиэ (преф. Фукусима) собравшиеся также почтили погибших минутой молчания. Абэ Кэнсин, 36 лет, приехавший из Кориямы (преф. Фукусима), обратился к отцу, который до сих пор числится пропавшим без вести: «У меня родилась вторая дочь».

В городе Кадзу (преф. Сайтама), где до сих пор живут около 350 человек, эвакуированных из Футабы (преф. Фукусима), прошла траурная церемония. Председатель местного самоуправления Ёсида Тосихидэ, 78 лет, выразил благодарность жителям города: «Нас принимали как равных. Мы будем держаться вместе и дальше».

Ранним утром, несмотря на пронизывающий холод, у береговой линии пострадавших районов также можно было увидеть людей, пришедших отдать дань памяти. В городе Оцути (преф. Иватэ) Сасаки Такафуми, 75 лет, сложил озябшие руки у могилы младшего брата — муниципального служащего, погибшего при исполнении обязанностей в возрасте 58 лет. «Все живы и здоровы», — тихо сказал он.

В Кэсэннума (преф. Мияги) Сато Кадзуо, 72 года, потерявший мать, впервые за 15 лет поднял карпов-кои-нобори. Со слезами на глазах он сказал: «Я лишился и дома, и работы — и всё это время жил из последних сил».























[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]