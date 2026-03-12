Компания JR East впервые с момента приватизации в 1987 году повысит цены на проезд

Новости

Токио, 11 марта (Jiji Press). Восточно-японская железнодорожная компания (JR East) с 14 марта повысит цены на проезд в среднем на 7,1%, что станет первым полномасштабным пересмотром цен с момента приватизации Японских национальных железных дорог в 1987 году, за исключением изменений, связанных с повышением потребительского налога.

Начальная стоимость билетов на линии Яманотэ в Токио и другие линии вырастет на 10 йен и составит 160 йен. Ожидается, что повышение цен принесет дополнительный доход в размере 88,1 миллиарда йен в год.

Дополнительные доходы будут направлены на техническое обслуживание и обновление железнодорожных сооружений, а также на меры по борьбе со стихийными бедствиями.

Несмотря на высокие доходы, компания JR East отмечает продолжающееся снижение пассажиропотока на сельских маршрутах. Регулярное использование поездов составляет около 80% от допандемийного уровня благодаря увеличению числа сотрудников, работающих удалённо.

Компания считает, что повышение тарифов необходимо для решения проблем инфляции и нехватки рабочей силы.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме