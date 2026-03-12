Подросток умер после спинальной инъекции химиопрепарата; ещё двое в критическом состоянии

Новости

Сайтама, 12 марта (Jiji Press) – В детской больнице префектуры Сайтама в городе Сайтама умер подросток, проходивший лечение от лейкемии, после спинальной инъекции противоопухолевого препарата. Ещё двое пациентов мужского пола – один младше 10 лет и другой подросткового возраста – находятся без сознания в критическом состоянии, сообщили представители больницы 11 марта.

Медицинский центр консультируется с полицией, не исключая ни криминальный, ни случайный характер произошедшего.

Инъекции были сделаны троим пациентам в период с января по октябрь прошлого года. Вскоре после процедур у них развились неврологические нарушения, включая паралич конечностей и расстройства дыхания. Один из подростков умер в феврале этого года.

В образцах спинномозговой жидкости всех троих был обнаружен винкристин – противоопухолевый препарат, который даже в минимальных количествах вызывает поражение центральной нервной системы и поэтому запрещён к применению при спинальных инъекциях.

Расследование, проведённое созданной в больнице комиссией, показало, что во всех случаях препараты готовил фармацевт в самой больнице утром в день проведения инъекции. Согласно имеющимся записям, нарушений установленной процедуры выявлено не было.













